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Конгрессмен США сравнила Байдена с восковой куклой из музея мадам Тюссо

Клаудия Тенни: Байден недостаточно компетентен, чтобы быть президентом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Член палаты представителей Клаудия Тенни поставила под сомнения возможности президента США Джо Байдена руководить страной. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 23 октября.

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«Это действительно грустно, он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он произносит тезисы, которые ему представило теневое правительство, персонал, стоящим за ним. Он показывает, что не компетентен выполнять эту самую важную работу в нашей стране», — заявила Тенни.

Она добавила, что присоединилась к письму конгрессмена Рэнди Джексона, что бы заставить Байдена пройти когнитивный тест.

«Мы должны изучить, действительно ли Джо Байден способен быть президентом. Я думаю, что мы должны рассмотреть все варианты», — заключила конгрессмен.

Таким образом, она отреагировала на неловкую паузу Байдена во время интервью. Журналист спросил президента, хочет ли его супруга Джилл, чтобы тот снова баллотировался на пост президента в 2024 году. Байден на время как будто отключился и, прежде чем уклониться от ответа, сказал, что первая леди считает его обязанности на посту президента США «важной работой».

21 октября ведущий Fox News Шон Хэннити высказал сомнение в психическом здоровье американского лидера. Он допустил, что Байден выполняет чьи-то приказы.

В апреле экс-врач Белого дома назвал здоровье Байдена угрозой национальной безопасности США. Он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты.

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