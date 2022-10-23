Ученые открыли способность «гормона любви» регенерировать клетки сердца

Ученые из Мичиганского университета (США) установили, что гормон окситоцин, который еще называют гормоном любви, способствует превращению стволовых клеток в кардиомиоциты, обеспечивающие сокращения сердца. Об этом 21 октября написало издание Big Think.

Напрямую этот вид клеток организм не производит, поэтому поврежденные участки сердца, например при инфаркте, иногда замещаются рубцовой тканью.

Кардиологи выяснили, что это временное решение организма, которое не избавляет от проблем, а в дальнейшем может спровоцировать сердечную недостаточность.

Согласно исследованию, окситоцин стимулирует развитие стволовых клеток в кардиомиоциты — мышечные клетки, которые генерируют сердечные сокращения и повреждаются во время сердечного приступа.

Поэтому Айтор Агирре, доцент Мичиганского государственного университета, хотел найти способ индуцировать регенерацию кардиомиоцитов и впоследствии восстановить сердечную функцию.

Окситоцин широко используется для лечения других заболеваний, поэтому перепрофилирование его для пациентов после повреждений сердца — не предел. Даже если регенерация сердца будет лишь частичной, польза для пациентов может быть огромной, уверен Агирре.

Исходя из проведенного исследования, специалисты порекомендовали назначение окситоцина пациентам, перенесшим инфаркт.

«Окситоцин сам по себе недолговечен в кровообращении, поэтому его эффект воздействия может быть затруднен. В этом случае могут быть полезны препараты, специально разработанные с более длительным периодом полураспада или большей эффективностью», — отметил ученый.

Окситоцин называют гормоном любви оттого, что он отвечает за формирование чувства привязанности и вызывает позитивные чувства от физических упражнений, искусства и близости.

22 октября кардиолог Глеб Лунев рассказал о нетипичных симптомах инфаркта. По словам специалиста, один из типов инфаркта проявляется болью в животе. Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем.