Кардиолог рассказал о нетипичных симптомах инфаркта

Инфаркт может развиваться без явных симптомов, так что человек не узнает о проблемах с сердцем до критического момента, сообщил старший врач Научно-клинического центра №3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев.

По словам кардиолога, иногда на инфаркт указывают нетипичные признаки, которые пациент может принять за проявление других заболеваний.

«Один из типов инфаркта проявляется болью в животе. Поэтому пациент с панкреатитом или холециститом может выпить Но-шпу и ждать эффекта, а у него в это время будет происходить некроз сердечной мышцы. Также инфаркт может проявляться одышкой или кашлем», — рассказал он 22 октября в беседе с радио Sputnik.

Лунев добавил, что у пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением и тошнотой.

Он также посоветовал не менее одного раза в год делать электрокардиограмму (ЭКГ). Это позволит узнать о перенесенном на ногах инфаркте и предотвратить его повторение.

«Если человек не почувствовал его и не обратился к врачу за помощью и советом, инфаркт может повториться. Естественно, повторный инфаркт еще опаснее для жизни, чем первичный, потому что на сердце уже есть рубец», — добавил кардиолог.

Ранее, 18 октября, врач-терапевт Ирина Голотина назвала отличия панической атаки от сердечного приступа. При приступе панической атаки врач в первую очередь рекомендовала обратить внимание на дыхание — нужно дышать животом, делая акцент на выдохе, попытаться «обнаружить» свое тело, осознать его присутствие.

13 октября врач-кардиолог Роман Алексеев перечислил продукты для профилактики инфаркта миокарда. Он посоветовал употреблять рыбу семейства лососевых и орехи, особенно грецкий и фундук.