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Вучич назвал размещение дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму
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Вучич назвал размещение дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму

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Фото: Global Look Press/Capt. Angelo Mejia
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Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации на Украине, которое можно назвать идеальным штормом. Об этом 23 октября заявил президент Сербии Александр Вучич.

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«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», — цитирует главу государства портал Blic.

По словам Вучича, стороны конфликта не собираются уступать друг другу и придерживаются противоположных позиций.

«Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, <…> в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — добавил он.

Вучич отметил, что ему ясно, «как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране».

22 октября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине.

В этот же день командиры 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. В настоящее время сообщается, что дивизия дислоцирована в Румынии для участия в учениях.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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