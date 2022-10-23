На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

Международная экспертная группа, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-послом США в Москве Майклом Макфолом, предложила президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции против ряда известных россиян. В списке, опубликованном на сайте президента 21 октября, оказалась оперная певица Елена Образцова, умершая в 2015 году.

В так называемый список дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, поддерживающих политику Москвы в отношении Киева, попали 166 российских звезд.

Среди них указаны певцы Клава Кока, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлия Чичерина, музыканты Игорь Бутман и Валерий Кипелов, рэпер Тимати и другие.

Группа Ермака – Макфола призвала западные страны ввести рестрикции против включенных в список граждан РФ.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что Зеленский рассмотрит петицию о запрете гражданам России творческой деятельности на Украине.

7 октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также их гастроли. Верховная рада зарегистрировала законопроект в конце мая.

Уточнялось, что предусмотрены исключения для отдельных категорий артистов, например для людей, сменивших гражданство с российского на украинское, а также для россиян, которые осуждают спецоперацию РФ по защите Донбасса.

20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевского режима, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.