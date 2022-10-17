Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам творческой деятельности на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете гражданам России творческой деятельности на Украине, так как документ набрал необходимое количество голосов для рассмотрения.

Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского 15 августа и преодолела порог в 25 тыс. голосов.

«Просим вас запретить гражданам РФ осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом. Запретить трансляцию любого телевизионного и/или киноконтента (фильмов, сериалов, документальных фильмов) в эфирах украинских телеканалов с участием граждан Российской Федерации и/или созданного на территории Российской Федерации», — говорится в тексте.

Ранее, 7 октября, на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также их гастроли. Верховная рада зарегистрировала законопроект в конце мая.

Уточнялось, что предусмотрены исключения для отдельных категорий артистов, например для людей, сменивших гражданство с российского на украинское, а также для россиян, которые осуждают спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Кандидат искусствоведения, музыковед, обозреватель «Известий» Сергей Уваров отметил, что принятие этого закона выглядит скорее как символический жест, потому что актуальная российская поп-среда в последние полгода и так была отсечена от украинских СМИ и концертных площадок.

20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что многие жители Украины не приняли политику киевского режима, направленную на запрет всего, что связано с Россией. Он отметил, что после распада СССР в Вашингтоне сделали всё для создания из Украины антипода России. По его словам, поощрялось продвижение в стране законодательства, которое запрещает русские язык, СМИ, культуру.