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Экс-министр финансов Греции назвал Шольца «политическим карликом»

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис назвал канцлера Германии Олафа Шольца «политическим карликом». Такое заявление он сделал в субботу, 22 октября, в эфире немецкого телеканала n-tv.

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«[Бывший канцлер Германии Ангела] Меркель потратила впустую огромный политический капитал. Ни один канцлер больше никогда не сможет создать такой политкапитал, чтобы продвигать Европу вперед <…> А Шольц — политический карлик, который не способен стать посредником между Вашингтоном, Пекином и Берлином. Он вообще не способен так думать», — сказал Варуфакис.

Политик также напомнил, что раньше экономическая модель ФРГ строилась на низких зарплатах внутри страны, дешевом газе из России и продаже товаров Китаю. Теперь, по его словам, Германия пришла в упадок: инфляция не позволяет сдерживать зарплаты, газ стал дорогим, а КНР из-за напряженных отношений с США сокращается для Германии как рынок.

«Проблема ЕС в том, что вообще нет Европейского союза как такового. Только имя, но в реальности нет», — считает Варуфакис.

Он обратил внимание на то, что все европейские страны, когда дело касается таких серьезных вопросов, как, например, миграция и поставки газа, разбираются с проблемами сами.

Экс-министр убежден, что провал Евросоюза гарантирован.

«Мы уже наблюдаем быструю деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в 10 раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Производство уже приостановлено, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах. ЕС находится в глубоком кризисе. Вероятно, вы не поймете этого нынешней зимой, но точно узнаете следующей», — добавил он.

Ранее, 20 октября, Шольц предупредил о рисках введения предельных цен на газ и нефть. По его словам, политическое решение о потолке цен может обернуться дефицитом энергоносителей в Европе. В то же время он отметил, что правительство ФРГ принимает все меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию. Это позволит гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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