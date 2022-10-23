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В Москве задержан подозреваемый в наезде на женщину с ребенком водитель

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Фото: Прокуратура Москвы
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Водитель автомобиля Audi A6, который, по данным следствия, является виновником смертельной аварии в Москве, задержан. Ранее мужчина насмерть сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в столице. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

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«В порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ, задержан 37-летний водитель «Ауди А6», — уточняется в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

37-летний мужчина, предположительно, сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. В прокуратуре добавили, что мужчина частично признал вину.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Москвы сообщила о происшествии вечером в субботу, 22 октября. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения (отказавшимся от похождения медицинского освидетельствования), повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Водителю грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, так как инкриминируемая ему статья относится к категории тяжких преступлений. Пешеходов он сбил на переходе.

Очевидцы трагедии рассказали «Известиям», что виновник смертельного ДТП пытался сбежать с места аварии.

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