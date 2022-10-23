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Очевидцы сообщили о попытке сбившего мать и ребенка водителя убежать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель Audi A6, сбивший на переходе насмерть мать и ребенка на западе Москвы, пытался сбежать с места происшествия. Об этом в воскресенье, 23 октября, «Известиям» рассказали очевидцы трагедии. Они уверяют, что мужчина был сильно пьян.

«С самого начала пытался скрыться: вышел из машины и убежал. Первый раз его поймали. Мой друг помог задержать его, потом уже приехала полиция», — рассказал один из очевидцев.

Молодой человек добавил: когда на место происшествия вызывали скорую помощь, попавшая под машину женщина уже была мертва, в то время как пульс ее сына еще чувствовался. О смерти мальчика сообщили уже из машины «скорой».

По словам очевидцев, водитель был настолько пьян, что сначала не заметил, что кого-то сбил. Притормозить лихача смог припаркованный автомобиль, в который он врезался после того, как сбил пешеходов.

Другой очевидец заметил, что скорость иномарки была не менее 100 км/ч. А когда авто всё-таки остановилось, нетрезвый водитель выглядел так, будто не понимал, что произошло.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после смертельного ДТП. Водителю Audi A6, который совершил наезд на пешеходов, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, так как инкриминируемая ему статья относится к категории тяжких преступлений. Пешеходов он сбил на переходе.

Прокуратура Москвы сообщила о происшествии вечером в субботу, 22 октября. Тогда в ведомстве заявили, что материал процессуальной проверки передан для принятия решения в территориальный орган СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ.

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