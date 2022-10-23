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На сбившего мать с ребенком водителя Audi завели уголовное дело

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Фото: Соцсети
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погибли женщина и ребенок на пешеходном переходе. Об этом московское управление ведомства сообщило в воскресенье, 23 октября.

«Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении Telegram-канала столичного управления СК РФ.

Водителю Audi A6, который совершил наезд на пешеходов, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, так как инкриминируемая ему статья относится к категории тяжких преступлений. Правоохранительные органы готовят документы для автотехнической экспертизы, а также планирую провести тест на уровень алкоголя в крови подозреваемого. Ранее мужчина отказался от медицинской проверки.

Прокуратура Москвы сообщила о происшествии вечером в субботу, 22 октября. Тогда в ведомстве заявили, что материал процессуальной проверки передан для принятия решения в территориальный орган СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ.

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