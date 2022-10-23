В Минпромторге заявили о возможном продлении работы МКС до 2028 года

Россия считает возможным продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный».

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — сказал он.

По словам Мантурова, продление эксплуатации МКС будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.

Глава ведомства напомнил, что порядок работы по проекту регулируется межправительственным соглашением стран-участниц. На данный момент подразумевается, что станция используется до конца 2024 года.

«В 2021 году NASA приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 года и обратилось к партнерам (включая Роскосмос) о продолжении сотрудничества по программе МКС до 2030 года», — добавил он.

Ранее, 5 октября, стало известно, что Россия приступила к проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать МКС. Отмечалось, что РФ не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

В июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть «вечной», а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.