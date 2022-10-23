Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компаритии КНР
Наука
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар
Мир
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Мир
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Наука
В Минпромторге заявили о возможном продлении работы МКС до 2028 года
Мир
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили позиции и технику украинских боевиков
Армия
Военный связист получил медаль Жукова за выполненные задачи в зоне СВО
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева

Емельяненко оценил победу Махачева над Оливейрой

0
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Craig Kidwell
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец MMA Александр Емельяненко 23 октября поделился впечатлениями от победы российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

По бразильцу системой: станет ли Махачев нашим третьим чемпионом UFC
В соперниках — мощный бразилец Чарльз Оливейра с победной серией из 11 боев

«Очень хорошо выиграл, очень мне понравился. Динамичный, тактичный, физически развитый, эмоционально. Хороший боец, показывает хорошие результаты. Хороший класс боев на мировой арене. Сегодня наши спортсмены доказывают, что они лучшие», — сказал он газете «Спорт-Экспресс».

Бой между Махачевым и Оливейрой прошел накануне, 22 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев стал новым чемпионом в легком весе. Первым среди россиян был Хабиб Нурмагомедов.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры 33 победы и девять поражений.

Россиянин посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Абдулманап Нурмагомедов, отец экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, предсказал чемпионство преемника своего сына — Ислама Махачева в марте прошлого года. Задачу воспитать второго чемпиона тренер озвучил в своем последнем интервью «Известиям».

Махачева и Нурмагомедова встретила бурными овациями в Абу-Даби толпа болельщиков. Менеджер Махачева Ризван Магомедов показал фанатам чемпионский пояс.

В этот же день Петр Ян проиграл американцу Шону О’Мэлли. Двое судей отдали победу американцу, один — россиянину.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022