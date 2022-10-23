Емельяненко оценил победу Махачева над Оливейрой

Боец MMA Александр Емельяненко 23 октября поделился впечатлениями от победы российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

«Очень хорошо выиграл, очень мне понравился. Динамичный, тактичный, физически развитый, эмоционально. Хороший боец, показывает хорошие результаты. Хороший класс боев на мировой арене. Сегодня наши спортсмены доказывают, что они лучшие», — сказал он газете «Спорт-Экспресс».

Бой между Махачевым и Оливейрой прошел накануне, 22 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Махачев стал новым чемпионом в легком весе. Первым среди россиян был Хабиб Нурмагомедов.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры 33 победы и девять поражений.

Россиянин посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Абдулманап Нурмагомедов, отец экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, предсказал чемпионство преемника своего сына — Ислама Махачева в марте прошлого года. Задачу воспитать второго чемпиона тренер озвучил в своем последнем интервью «Известиям».

Махачева и Нурмагомедова встретила бурными овациями в Абу-Даби толпа болельщиков. Менеджер Махачева Ризван Магомедов показал фанатам чемпионский пояс.

В этот же день Петр Ян проиграл американцу Шону О’Мэлли. Двое судей отдали победу американцу, один — россиянину.