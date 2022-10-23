Болельщики встретили Махачева и Нурмагомедова овациями в Абу-Даби

Нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова встретила в Абу-Даби толпа болельщиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 23 октября.

Болельщики встретили бойцов около отеля, где Махачев снимал номер. Фанаты встретили спортсменов бурными овациями, а менеджер Махачева Ризван Магомедов показал болельщикам чемпионский пояс.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры 33 победы и девять поражений.

Махачев посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Абдулманап Нурмагомедов, отец экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, предсказал чемпионство преемника своего сына — Ислама Махачева в марте прошлого года. Задачу воспитать второго чемпиона тренер озвучил в своем последнем интервью «Известиям».

В этот же день Петр Ян проиграл американцу Шону О’Мэлли. Двое судей отдали победу американцу, один — россиянину.