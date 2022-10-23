Реклама
Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин переизбран на третий срок генсеком Компартии Китая
Интернет
Спутники «Гонец» стали востребованнее после ухода зарубежных конкурентов
Мир
Республиканской партии США предрекли раскол из-за помощи Украине
Мир
Экс-министр финансов Греции заявил о неизбежности экономического краха ЕС
Мир
Байдена раскритиковали за «пугающе» долгую паузу после вопроса телеведущего
Спорт
Болельщики встретили Махачева и Нурмагомедова овациями в Абу-Даби
Происшествия
Новоайдар в ЛНР обстреляли шестью ракетами из РСЗО HIMARS
Армия
В Забайкалье призванные из запаса родные братья начали боевую подготовку
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили позиции и технику украинских боевиков
Армия
Военный связист получил медаль Жукова за выполненные задачи в зоне СВО
Армия
Мемориалы в память о погибших в зоне СВО Героев России открыли в Самарской области
Мир
Премьер Украины предупредил о невыплатах пенсий и зарплат без денег ЕС

Болельщики встретили Махачева и Нурмагомедова овациями в Абу-Даби

Десятки болельщиков встретили Махачева и Хабиба после UFC 280 в Абу-Даби
0
Фото: Спорт-Экспресс
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова встретила в Абу-Даби толпа болельщиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 23 октября.

Болельщики встретили бойцов около отеля, где Махачев снимал номер. Фанаты встретили спортсменов бурными овациями, а менеджер Махачева Ризван Магомедов показал болельщикам чемпионский пояс.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры 33 победы и девять поражений.

Махачев посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, что к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Абдулманап Нурмагомедов, отец экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, предсказал чемпионство преемника своего сына — Ислама Махачева в марте прошлого года. Задачу воспитать второго чемпиона тренер озвучил в своем последнем интервью «Известиям».

В этот же день Петр Ян проиграл американцу Шону О’Мэлли. Двое судей отдали победу американцу, один — россиянину.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022