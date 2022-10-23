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Названы города-лидеры по росту цен на вторичное жилье

Аналитики: Волгоград стал лидером по росту цен на жилье
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Фото: РИА Новости/Борис Давыдов
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На первом месте в списке городов, где за последний месяц выросли цены на жилье, оказался Волгоград - там средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 1,4%. На втором месте Челябинск с ростом 1,2%, на третьем - Уфа (1%), сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

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Как рассказали эксперты, на четвертом месте рейтинга расположился Красноярск, где средняя цена «квадрата» выросла ща месяц на 0,5%, на пятом - Екатеринбург с ростом 0,3%.

Далее следуют Самара и Ростов-на-Дону, где средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья за прошлый месяц выросла на 0,2%, рассказали в компании.

По информации экспертов, в остальных крупных городах России средняя цена квадратного метра готового жилья за прошлый месяц показала отрицательную динамику.

«В лидерах антирейтинга Санкт-Петербург, Казань и Краснодар, где снижение составило 0,3%. В Москве за прошедший месяц средняя цена квадратного метра показала около нулевую динамику», - сообщили аналитики.

22 октября член управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова рассказала, что на вторичном рынке замедлился рост объема предложения, но сохранился спрос. Это привело к незначительному, но показательному снижению среднего уровня торга с 6% до 5,9%. При этом средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России с апреля выросла на 3,1%, с 90 246 до 93 079 рублей за квадратный метр.

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