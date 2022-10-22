Скидки на вторичное жилье начали уменьшаться 

На вторичном рынке замедлился рост объема предложения, но сохранился спрос. Это привело к незначительному, но показательному снижению среднего уровня торга с 6% до 5,9%, сказала «Известиям» член управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

По ее словам, начавшийся весной этого года резкий рост объема предложения на рынке вторичного жилья привел к ценовой турбулентности. Цены квадратного метра готовых квартир в крупных городах России последние семь месяцев не демонстрировали однозначного тренда, показывая то отрицательную, то положительную месячную динамику, сказала эксперт.

При этом средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России с апреля выросла на 3,1%, с 90 246 до 93 079 рублей за квадратный метр, сообщила Бочарникова.

«Рынок вторичного жилья постепенно приходит в состояние баланса. Динамика роста объема предложения стала ниже, при этом спрос сохраняется, из-за чего отмечается незначительное, но показательное снижение среднего уровня торга с 6% до 5,9%. На рынке сейчас много инвестиционных квартир, стоимость которых собственники снижать не готовы, но зато активно торгуются с реальными покупателями, особенно в случаях срочной продажи», — сказала она.

Ранее, в октябре, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что ежемесячный платеж по ипотеке на первичном рынке вырос примерно на 32% по сравнению с январем 2020 года, а на вторичном — на 68%.