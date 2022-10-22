Реклама
Прямой эфир
Авто
Парковка в Москве 4 и 5 ноября будет бесплатной
Мир
Шольц развеял слухи об угрозах РФ эскалацией кризиса на Украине
Мир
Первая женщина-премьер Италии приведена к присяге
Недвижимость
Скидки на вторичное жилье начали уменьшаться 
Армия
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Мир
Экс-лидер КНР Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Общество
В Подмосковье перезахоронили останки погибших в годы ВОВ солдат
Мир
Делегация Финляндии обсудит в Анкаре вопросы членства в НАТО
Мир
Шольц вновь отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2
Происшествия
Два человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Мир
В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд
Мир
Власти Кировоградской области Украины сообщили о поражении важных энергообъектов

Скидки на вторичное жилье начали уменьшаться 

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На вторичном рынке замедлился рост объема предложения, но сохранился спрос. Это привело к незначительному, но показательному снижению среднего уровня торга с 6% до 5,9%, сказала «Известиям» член управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

Своя воля: обманутых дольщиков защитят жилищными сертификатами
Поможет ли предложенная Генпрокуратурой мера сохранить деньги людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков

По ее словам, начавшийся весной этого года резкий рост объема предложения на рынке вторичного жилья привел к ценовой турбулентности. Цены квадратного метра готовых квартир в крупных городах России последние семь месяцев не демонстрировали однозначного тренда, показывая то отрицательную, то положительную месячную динамику, сказала эксперт.

При этом средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России с апреля выросла на 3,1%, с 90 246 до 93 079 рублей за квадратный метр, сообщила Бочарникова.

«Рынок вторичного жилья постепенно приходит в состояние баланса. Динамика роста объема предложения стала ниже, при этом спрос сохраняется, из-за чего отмечается незначительное, но показательное снижение среднего уровня торга с 6% до 5,9%. На рынке сейчас много инвестиционных квартир, стоимость которых собственники снижать не готовы, но зато активно торгуются с реальными покупателями, особенно в случаях срочной продажи», — сказала она.

Ранее, в октябре, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что ежемесячный платеж по ипотеке на первичном рынке вырос примерно на 32% по сравнению с январем 2020 года, а на вторичном — на 68%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022