Ученые РФ синтезировали из борщевика материал для натрий-ионных батарей

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова и Сколтеха создали из ядовитого борщевика материал для анодов натрий-ионных батарей. Исследования российских ученых опубликованы в журнале Batteries 20 сентября.

Натрий-ионные батареи — альтернативная безлитиевая технология накопления энергии. Так как, цены на литий постоянно растут и добывается этот металл в ограниченном числе стран. У натрия этих проблем нет, но чтобы перейти на него, придется заменить материалы катода и анода батареи.

Углерод, который используется в анодах натрий-ионных аккумуляторов, можно производить из скорлупы орехов и отходов бумажного производства.

Российские исследователи синтезировали из ядовитого борщевика материал для анодов натрий-ионных батарей, который показал высокую эффективность, ни в чем не уступая лучшим материалам, полученным из другого сырья.

Ученые предлагают делать батареи на основе борщевика, потому что его много. Такие аккумуляторы можно использовать в электробусах или накопителях энергии солнечных батарей. Также планируется, что цена натриевых аккумуляторов будет ниже.



Борщевик в середине XX века вывели селекционеры в качестве кормового растения, но со временем его распространение вышло из-под контроля. В семенах содержатся масла, которые не позволяют расти другой флоре.

Кроме того, это растение опасно для людей и животных, поскольку вызывает сильные ожоги.

В июле ученые Алтайского госуниверситета создали из борщевика Сосновского вытяжку, которая эффективна при лечении кожных болезней. Исследователи установили, что листья и даже плоды этого растения богаты эфирными маслами с фуранокумаринами, некоторые виды которых помогают устанавливать кожные заболевания.