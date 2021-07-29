Алтайские ученые создадут из борщевика Сосновского лекарство

Ученые Алтайского госуниверситета создали из борщевика Сосновского вытяжку, которая эффективна при лечении кожных болезней.

Исследователи установили, что листья и даже плоды этого растения богаты эфирными маслами с фуранокумаринами, некоторые виды которых помогают устанавливать кожные заболевания.

Необходимо подобрать наиболее эффективный метод их выделения из борщевика, считает научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталий Царев.

Как пишет altapress.ru, разработкой интересуется московский Псориаз-центр.

Причем, как выяснилось, это не единственное полезное свойство ядовитого сорняка. Ученые также не исключают, что в борщевике много растительного белка, который вполне можно использовать при производстве спортивного питания.

Борщевик считается одним из самых опасных растений — прикосновение к нему приводит к сильным ожогам, которые требуют долгого лечения.

20 июля сообщалось, что за месяц в Московской области обработали более 12 тыс. га земель в рамках второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком.