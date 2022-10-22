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Энергоснабжение в пострадавшем от обстрела Шебекине полностью восстановили

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Энергетики восстановили подачу электричества в селе Шебекино под Белгородом, нарушенное после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В первую очередь электричество подали в социально значимые объекты, затем последовательно вернули энергоснабжение промышленным и бытовым потребителям города.

ВСУ обстреляли Шебекино днем в субботу. В результате попадания снарядов почти 15 тыс. потребителей были отключены от электроэнергии.

Погибли два человека. По данным «Известий», погибли мужчина и 16-летний юноша. Также пострадали 11 человек, они госпитализированы, раненым оказывается медицинская помощь.

Гибель двух мирных жителей подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне губернатор региона сообщил, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда.

21 октября Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины села Муром. В результате повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Пострадавших нет.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.

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