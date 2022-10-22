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В Курске задержали члена «Правого сектора» за подготовку теракта в ТЦ

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Фото: соцсети
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Российские силовики задержали члена организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в России) Павла Дюмина, который готовился совершить крупномасштабный теракт в торговом центре в Курске.

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По данным «Известий», в квартире мужчины во время обысков обнаружили целый схрон взрывчатки. В частности, он хранил два готовых взрывчатых устройства с зарядом примерно 300 г в топливном эквиваленте, которые и планировал задействовать в теракте. Дюмин уже занимался поиском место для совершения преступления, его обнаружили на видеозаписях в нескольких общественных местах.

Он готовил самодельные устройства по указаниям своего подельника Михаила Оберемка, проживающего в городе Шостка Сумской области Украины. Отмечается, что Оберемок подсказывал Дюмину, из чего можно изготовить взрывчатое устройство в домашних условиях и как привлечь людей к участию в теракте. Кроме того, он обещал помочь исполнителю переехать на Украину после выполнения задания.

В квартире Дюмина также были найдены ножи, травматический и пневматический пистолет, флаг со свастикой, набор книг с нацистской и фашистской идеологией и документы на украинском языке.

Помимо этого, силовики выяснили, что Дюмин в 2014 году участвовал в беспорядках в Киеве на стороне националистов, а также воевал в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. В марте текущего года он въехал на территорию Курской области из Москвы.

В отношении Дюмина и Оберемка возбуждены уголовные дела. Сейчас Дюмин находится в СИЗО.

Ранее, 20 октября, стало известно, что силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя. Виктор Зайцев сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) обещала заплатить 50 тыс. гривен (83,5 тыс. рублей) за теракт. Задержанный заявил, что согласился на условия СБУ из-за нехватки денег.

На прошлой неделе в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказали о том, как украинские спецслужбы вербуют местных жителей для участия в диверсиях. В МВД напомнили, что за экстремизм, диверсии и шпионаж в интересах противника грозит до 20 лет лишения свободы.

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы смогли пресечь множество терактов на территории РФ, организаторами которых выступил киевский режим. Как отметил российский лидер, киевский режим отвергает любые переговоры и создает бандподполье, засылая своих бандитов на российскую территорию.

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