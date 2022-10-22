Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Скидки на вторичное жилье начали уменьшаться 
Происшествия
Власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекино
Мир
Джонсон вернулся в Лондон после слухов о возможном возвращении на пост премьера
Мир
В ФРГ допустили приостановку работы ряда предприятий из-за энергокризиса
Мир
Частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики
Мир
Парламент Черногории отправил в отставку двух прозападных министров
Армия
ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться на николаево-криворожском направлении
Общество
На Каховской ГЭС увеличили сброс воды для снижения ущерба в случае разрушения
Происшествия
Два человека погибли при обстреле села Шебекино под Белгородом
Мир
ВС РФ поразили цеха «Коммунара» и уничтожили части для украинских ракет
Мир
Великобритания направит 60 танков на базу НАТО в Германии
Культура
Финальную серию «Дома дракона» слили в Сеть до официальной премьеры

Информация о Ху Цзиньтао пропала с сайта издания правительства КНР

0
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация о бывшем председателей Китая Ху Цзиньтао удалена с главного сайта правительства страны и Коммунистической партии Китая (КПК) Qiushi. Данные пропали в субботу, 22 октября.

С ноты Си: в Китае проходит ХХ съезд КПК
Что ожидать России от встречи членов Компартии

В настоящее время на сайте невозможно найти упоминание о политике.

Удаление информации о Ху Цзиньтао произошло в день, когда его вывели из зала на церемонии закрытия 20-го Всекитайского конгресса КПК. К 79-летнему политику подошли двое молодых мужчин, которые заговорили с ним, показав документы в красной папке.

После этого политик покинул зал, по пути пытаясь переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, от которого сидел по левую руку. Тот ответил предшественнику несколькими фразами.

По данным Reuters, в субботу днем имя «Ху Цзиньтао» было подвергнуто цензуре в социальной сети Weibo, китайском эквиваленте Twitter. Пользователям доступна информация за предыдущий день и информация с официальных аккаунтов. По некоторым данным, политик был задержан, а затем арестован.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.

XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. 22 октября, в частности, партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022