Информация о Ху Цзиньтао пропала с сайта издания правительства КНР

Информация о бывшем председателей Китая Ху Цзиньтао удалена с главного сайта правительства страны и Коммунистической партии Китая (КПК) Qiushi. Данные пропали в субботу, 22 октября.

В настоящее время на сайте невозможно найти упоминание о политике.

Удаление информации о Ху Цзиньтао произошло в день, когда его вывели из зала на церемонии закрытия 20-го Всекитайского конгресса КПК. К 79-летнему политику подошли двое молодых мужчин, которые заговорили с ним, показав документы в красной папке.

После этого политик покинул зал, по пути пытаясь переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, от которого сидел по левую руку. Тот ответил предшественнику несколькими фразами.

По данным Reuters, в субботу днем имя «Ху Цзиньтао» было подвергнуто цензуре в социальной сети Weibo, китайском эквиваленте Twitter. Пользователям доступна информация за предыдущий день и информация с официальных аккаунтов. По некоторым данным, политик был задержан, а затем арестован.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.

XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. 22 октября, в частности, партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.