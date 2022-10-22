Экс-лидер КНР Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия XX съезда КПК, которая проходила в Доме народных собраний в Пекине. Об этом 22 октября сообщает телеканал CCTV.

Первая часть заседания прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую. Спустя некоторое время сидевший слева от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина Ху Цзиньтао при помощи двух молодых людей покинул президиум.

Причины, по которым он покинул заседание, не называются. По некоторым данным, он был задержан прямо на закрытии съезда.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.

XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. 22 октября, в частности, партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.