ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться на николаево-криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российской армии на николаево-криворожском направлении, сообщил 22 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — рассказал он, добавив, что в ходе боев было уничтожено более 130 солдат ВСУ, два танка, девять бронемашин и 13 автомобилей.

Конашенков отметил, что на южно-донецком направлении украинские военные силами двух тактических ротных групп попытались атаковать в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа, однако атака была отбита при помощи огня артиллерии.

«Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — указали в минобороны.

Ранее, 21 октября, Конашенков рассказал о том, что ВС РФ удалось сорвать очередную попытку украинских военных форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, которую они предпринимают уже третий день подряд.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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