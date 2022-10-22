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Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы

iScience: тренировка камбаловидной мышцы в три раза сильнее сжигает глюкозу и жир в организме
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Тренировка камбаловидной мышцы способствует сжиганию глюкозы и жира. Исследование ученых Хьюстонского университета об этом было опубликовано 21 октября в научном журнале iScience.

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По данным исследования, если тренировать камбаловидную мышцу, то глюкоза и жир в организме будут сжигаться в три раза сильнее. При этом эффект можно получить даже от сидячей тренировки.

Ученые напомнили, что камбаловидная мышца располагается на задней части голени. Она задействована при стоянии и ходьбе.

Оптимальной тренировкой, по словам исследователей, будут «отжимания камбаловидной мышцы». Выполнять это упражнение можно сидя, плотно прижав переднюю часть стопы к полу, а затем оторвав пятку от пола. Достигнув максимальной амплитуды, пятку нужно опустить обратно к полу.

Такая тренировка активизирует камбаловидную мышцу, сокращая икроножную. Благодаря этому улучшается метаболизм, что способствует снижению жировой прослойки, уровня глюкозы в крови и препятствует развитию диабета.

Ранее, 21 октября, врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева рассказала «Известиям» о связи лишнего веса и диабета, объяснив, что лишний вес может осложнять течение множества заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их. Так, по ее словам, ожирение считается одной из причин развития диабета 2-го типа.

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