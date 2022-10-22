В Москве нетрезвый пассажир такси напал на водителя с ножом
Пассажир такси в алкогольном опьянении напал на водителя с ножом, отказавшись оплачивать поездку. Об этом 22 октября сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел около 18 часов в четверг, 20 октября, в Пресненском районе Москвы. 48-летний москвич-водитель вез клиента с Большой Очаковской на улицу Менжинского. По дороге нетрезвый пассажир стал агрессивным, заявил о нежелании оплачивать поездку.
Таксист высадил мужчину на улице Подвойского, на что тот разразился руганью, принялся пинать колеса машины. Шофер вышел из салона, чтобы успокоить пассажира, но тот выхватил нож и полоснул оппонента по затылку.
После этого пассажир скрылся, а таксист обратился в медицинское учреждение, где его обработали ран. В госпитализации необходимости не было.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого.