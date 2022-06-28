Задержан напавший на пассажира в Москве таксист

Правоохранители задержали таксиста, который напал с ножом на пассажира во время поездки в Москве. Им оказался 57-летний уроженец Азербайджана с российским гражданством, сообщили «Известиям». С ним проводятся следственные действия.

О нападении таксиста таксиста с ножом на пассажира в Москве стало известно в понедельник, 27 июня. По факту произошедшего была организована проверка. Автомобиль объявили в розыск.

Позже источник «Известий» сообщил, что 36-летний пострадавший является сотрудником ГКУ «Организатор перевозок». Он принимал участие в рейде против нелегальных таксистов вместе с правоохранителями. Во время поездки пассажир показал таксисту удостоверение, и тогда водитель остановил авто и напал на него.