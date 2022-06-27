Опубликовано видео нападения таксиста с ножом на пассажира в Москве

Кадры конфликта между водителем и пассажиром иномарки, произошедшего в центре Москвы, поступили в распоряжение «Известий». Инцидент случился 27 июня.

Потасовка началась после того, как водитель вышел из машины, проверил содержимое багажника и попытался вытолкнуть пассажира из салона. По данным Telegram-канала 112, за рулем машины был таксист.

Попытка оказалась безуспешной, в итоге таксист вытащил из багажника нож. Между мужчинами завязалась потасовка, пассажир был ранен в руку, но успел сломать дверь легкового автомобиля. Nissan Almerа скрылся с места инцидента, его ищут.

По информации «Известий», днем 19 июня на Кожевнической улице в Москве возле одного из жилых домов четыре человека напали на мужчину. В ходе избиения один из нападавших несколько раз ударил пострадавшего ножом, из-за чего тот впоследствии скончался.