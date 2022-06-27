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Стали известны подробности нападения таксиста с ножом на пассажира в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Стали известны подробности о нападении водителя с ножом на пассажира в Москве. Как рассказал источник «Известий», 36-летний пострадавший является сотрудником ГКУ «Организатор перевозок» и принимал участие в рейде против нелегальных таксистов вместе с правоохранителями.

Во время поездки пассажир показал таксисту удостоверение, и тогда водитель остановился и напал на него. Таксист схватил пассажира за отворот рубашки и начал вытаскивать из авто. При этом водитель угрожал пассажиру ножом и выкрикивал угрозы убийством. Между мужчинами завязалась потасовка, пассажир был ранен в руку, но успел сломать дверь легкового автомобиля.

О том, что таксист с ножом напал на пассажира в Москве стало известно ранее в этот день. По факту произошедшего проводится проверка. Автомобиль объявлен в розыск.

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