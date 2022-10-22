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Reuters узнало о способах России обойти потолок цен на нефть G7

Reuters: Россия может обойти договоренность стран G7 о вводе предельных цен на нефть благодаря танкерам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия может обойти договоренность стран G7 о вводе предельных цен на нефть благодаря танкерам, которые помогут транспортировать большую часть нефтедобычи. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 21 октября, со ссылкой на источники в отрасли.

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«80-90 процентов российской нефти смогут идти в обход этого механизма и опасения по этому поводу небезосновательны», — заявил представитель Минфина США.

Участники рынка отмечают, что существует «теневой флот», которого может хватить России для обхода запретов. Страна сможет использовать свои суда и страховку, а также китайские и индийские танкеры. Таким образом, эксперты оценивают снижение экспорта нефти из России на 600 тыс. — 2 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь в сентябре экспорт составил более семи млн баррелей в сутки.

Бывший главный экономист Госдепартамента США Дэниел Ан добавил, что G7 «переоценили свой контроль над мировой торговлей нефтью».

«Все, что они собираются сделать, это перенаправить нефть и усложнить жизнь всем остальным, что и происходит сейчас», — сказал он.

По информации издания, предельные цены на нефть могут создать финансовые и технические трудности для России, но это также лишит мир 1-2% его мирового предложения как раз в тот момент, когда инфляция растет и надвигается рецессия.

До этого, 14 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. По ее словам, недавние предложения Вашингтона установить максимальную цену на уровне $60 за баррель хоть и не являются официальной позицией западных государств, поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, устанавливающим потолок цен, «какой бы он ни был». Днем ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

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