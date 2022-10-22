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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Московской области

Роман Вильфанд: в начале следующей неделе москвичей ждет резкое похолодание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московскую область ждет резкое похолодание, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 21 октября.

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Снижение температуры в столичном регионе стоит ждать в начале следующей недели.

Специалист подчеркнул, что ночью температура воздуха будет опускаться до –5 градусов.

«Резкое изменение циркуляции и значительное понижение температуры начнутся во вторник. Вторник и среда будут холодными днями. Ночные температуры — 0…–5, а –5 — это уже серьезная температура по области», — заявил Вильфанд.

Также он отметил, что в дневное время температура составит +3…+5 в столице. В Московской области — примерно +2 градуса в северной части, до +7 — в южной.

«Плюс два градуса — уже поневоле начинаешь ежиться. Во второй половине недели температура будет в диапазоне +6…+7 градусов», — сказал специалист.

13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени.

7 октября главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какой будет предстоящая зима в городе. Специалист сообщил, что в ноябре жителям стоит ждать первого снега. Тогда же в город придут и первые морозы.

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