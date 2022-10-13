В Москве с понедельника пойдут дожди и усилится ветер

Погода в московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. Об этом 13 октября заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе золотая осень сложит свои полномочия. С понедельника в столичный регион начнут прорываться североатлантические циклоны: черными тучами нахмурится небо, зарядят нудные дожди, усилится ветер», — написал он в своем Telegram-канале.

Постепенно дневная температура в столице снизится с +12 градусов до +8 градусов к концу недели. Ночью можно будет ожидать похолодание до –1 градуса.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 15 и 16 октября, в Москве не ожидаются осадки, несмотря на преобладающую облачность. В последний день недели воздух прогреется до +12 градусов.

12 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярную погодную примету на Покров Пресвятой Богородицы — церковный праздник, который православные отмечают 14 октября. Так, слово «покров» часто ассоциируют с первым снегом. По словам Вильфанда, «считается, что на 14 октября, праздник Покрова, должен быть снег, но эта примета не работает, она не соответствует истории».