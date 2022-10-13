Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные, 15 и 16 октября.

В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 13 октября, синоптик рассказал, что в Москве и области, несмотря на преобладающие облачность и редкие прояснения, осадков не ожидается.

По словам Шувалова, «это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода».

Температурный режим будет соответствовать типичным показателям для октября. Ночью столбики термометров покажут +6 градусов, днем — до +8…+10 градусов. В воскресенье, 16 октября, воздух может прогреться до +12 градусов, пишет «Москва».

Атмосферное давление ожидается немного выше нормы из-за прихода антициклона.

Шувалов добавил, что золотая осень не покинет столицу в ближайшие выходные: для того чтобы деревья лишились красочной листвы, нужны хотя бы три дня сильных ветров с осадками, а в выходные такого не ожидается.

12 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярную погодную примету на Покров Пресвятой Богородицы — церковный праздник, который православные отмечают 14 октября. Так, слово «покров» часто ассоциируют с первым снегом. По словам Вильфанда, «считается, что на 14 октября, праздник Покрова, должен быть снег, но эта примета не работает, она не соответствует истории».

11 октября сайт kp.ru сообщал, что циклоны пройдут к Москве только в начале следующей недели, принеся с собой похолодание и обильные дожди. Сперва они захлестнут Калининград, 16 октября, а на следующий день дойдут уже и до Москвы и Подмосковья.