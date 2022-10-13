Вильфанд развенчал популярную погодную примету на Покров Богородицы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг популярную погодную примету на Покров Пресвятой Богородицы — церковный праздник, который православные отмечают 14 октября.

Так, слово «покров» часто ассоциируют с первым снегом.

«Считается, что на 14 октября, праздник Покрова, должен быть снег, но эта примета не работает, она не соответствует истории. Этот праздник, Покрова Богородицы, когда в X веке были попытки завоевать Константинополь, туман спас город при нападении, считается, что Богородица укрыла город. К снегу это не имеет никакого отношения», — подчеркнул синоптик в беседе с «Известиями».

История этого праздника связана с сюжетом о явлении Божией Матери юродивому Андрею Константинопольскому, жившему в начале X века. В этот день верующие вспоминают о покровительстве и заступничестве Небесной Матери, ее доброте, любви и готовности прийти на помощь. Подробнее ознакомиться с историей, традициями и приметами праздника можно в материале «Известий».

12 октября Вильфанд рассказал, что дата образования устойчивого снежного покрова в России за 50 последних лет сдвинулась с середины ноября до первых чисел декабря. При этом метеоролог подчеркнул, что ситуация может отличаться от года к году — снежный покров может установиться как в ноябре, так и лишь в начале января.