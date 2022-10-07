Синоптик рассказал о предстоящей зиме в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о том, како будет предстоящая зима в городе. Об этом в пятницу, 7 октября, пишут «Невские Новости».

Специалист сообщил, что в ноябре жителям стоит ждать первого снега. Тогда же в город придут и первые морозы.

«Зимой, по предварительным прогнозам, температура воздуха будет близка к норме. В этом году изменил нормы Росгидрометцентр, поэтому в январе пока ожидаем на один-два градуса выше нормы», — отметил синоптик.

По словам Колесова, прогнозы — предварительные. Ситуация может измениться, уточняет 78.ru.