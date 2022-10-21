США пообещали представить новый стратегический бомбардировщик B-21 в декабре

Новый стратегический бомбардировщик США B-21 Raider будет представлен 2 декабря на заводе в городе Палмдейл.

«Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших ВВС и страны. В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад. <…> B-21 Raider обеспечит огромные боевые возможности в ряде операций в условиях острой конкуренции в будущем», — рассказал начальник штаба ВВС США генерал Си Кью Браун.

Как указано в пресс-релизе, B-21 является бомбардировщиком-невидимкой большой дальности с высокой живучестью, который постепенно заменит бомбардировщики B-1 и B-2, став основой парка бомбардировщиков ВВС США. Отмечается, что тестовые полеты нового самолета начнутся уже до конца текущего года, а его ввод в оперативный состав ВВС США намечен на середину 2020-х годов.

В пресс-службе также отметили, что B-21 разработан с открытой системной архитектурой, что позволяет быстро внедрять отработанные технологии и позволяет воздушному судну оставаться эффективным по мере развития угроз с течением времени.

«Программа B-21 является ярким примером многолетнего опыта Америки в развертывании передовых военных технологий с помощью инновационной, адаптируемой и эффективной оборонно-промышленной базы», ​​— резюмировал Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике.

Ранее, 13 июля, ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия. Согласно сведениям, полученным от источника, у берегов Калифорнии была запущена ракета-носитель системы ARRW. В рамках испытаний она отделилась от самолета, чего раньше не происходило.

До этого, 19 апреля, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун сообщил об «уникальных особенностях» нового истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance Program (NGAD).