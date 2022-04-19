В США рассказали о достоинствах истребителя шестого поколения

Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун сообщил об «уникальных особенностях» нового истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance Program (NGAD). Об этом рассказало издание Breaking Defense.

Отмечается, что будущий самолет разрабатывается так, чтобы программное обеспечение (ПО), отвечающее за управление полетом, было полностью отделено от ПО, контролирующего системы миссии. Данная особенность, по словам Брауна, добавит «большей гибкости» и позволит скорее внедрять современные технологии в истребитель.

«[У истребителя четвертого поколения] F-16, на котором я летал, программное обеспечение миссии и программное обеспечение управления полетом были переплетены», — поделился генерал в публикации от 15 апреля.

Из-за связи двух ПО в старой модели, как отмечается, при обновлении миссии нужно было возвращаться, чтобы проверить истребитель на безопасность для полета.

Ранее в этот же день газета Rzeczpospolita со ссылкой на министерство обороны Румынии сообщила, что полеты истребителей МиГ-21 советского производства приостановлены в стране по причине «значительного уровня аварийности» с участием этих самолетов. Вместо них закупят подержанные истребители F-16 в Норвегии.

В оборонном ведомстве заявили, что Румыния продолжит использовать свой небольшой парк истребителей F-16, закупленных в 2016 году в Португалии. Предполагается, что поэтапный отказ от эксплуатации МиГ-21 позволит ускорить покупку дополнительных 32 истребителей F-16 в Норвегии, а в дальнейшем перейти на истребители пятого поколения F-35 Lightning II.