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В США рассказали о достоинствах истребителя шестого поколения

Breaking Defense: у нового истребителя ПО миссии и ПО управления полетом будут отделены друг от друга
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Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун сообщил об «уникальных особенностях» нового истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance Program (NGAD). Об этом рассказало издание Breaking Defense.

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Отмечается, что будущий самолет разрабатывается так, чтобы программное обеспечение (ПО), отвечающее за управление полетом, было полностью отделено от ПО, контролирующего системы миссии. Данная особенность, по словам Брауна, добавит «большей гибкости» и позволит скорее внедрять современные технологии в истребитель.

«[У истребителя четвертого поколения] F-16, на котором я летал, программное обеспечение миссии и программное обеспечение управления полетом были переплетены», — поделился генерал в публикации от 15 апреля.

Из-за связи двух ПО в старой модели, как отмечается, при обновлении миссии нужно было возвращаться, чтобы проверить истребитель на безопасность для полета.

Ранее в этот же день газета Rzeczpospolita со ссылкой на министерство обороны Румынии сообщила, что полеты истребителей МиГ-21 советского производства приостановлены в стране по причине «значительного уровня аварийности» с участием этих самолетов. Вместо них закупят подержанные истребители F-16 в Норвегии.

В оборонном ведомстве заявили, что Румыния продолжит использовать свой небольшой парк истребителей F-16, закупленных в 2016 году в Португалии. Предполагается, что поэтапный отказ от эксплуатации МиГ-21 позволит ускорить покупку дополнительных 32 истребителей F-16 в Норвегии, а в дальнейшем перейти на истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

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