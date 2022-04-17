В Румынии заявили о приостановке полетов истребителей МиГ-21

Полеты истребителей МиГ-21 советского производства с пятницы, 15 апреля, приостановлены в Румынии по причине «значительного уровня аварийности» с участием этих самолетов. Вместо них закупят подержанные истребители F-16 в Норвегии. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на министерство обороны страны.

В ведомстве подчеркивают, что эта акция не связана со спецоперацией по защите Донбасса. С Украиной Румыния имеет общую границу протяженностью 650 км.

«Последняя авария с участием истребителя МиГ-21 Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии произошла в марте, когда истребитель разбился во время патрулирования. Пилот погиб в аварии. Семь солдат, участвовавших в спасательной операции, также погибли после того, как вертолет, в котором они летели, разбился», — отмечает издание.

В оборонном ведомстве заявили, что Румыния продолжит использовать свой небольшой парк истребителей F-16, закупленных в 2016 году в Португалии. Предполагается, что поэтапный отказ от эксплуатации МиГ-21 позволит ускорить покупку дополнительных 32 истребителей F-16 в Норвегии, а в дальнейшем перейти на истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

Кроме того, добавляют в минобороны, республика, будучи членом НАТО с 2004 года, намерена увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП с 2023 года. В настоящее время Румыния выделяет 2% на армию.

Советский истребитель третьего поколения МиГ-21 разработан ОКБ Микояна и Гуревича во второй половине 1950-х годов. Свой первый полет он совершил в 1956 году. Модификации МиГ-21 выпускали вплоть до 2017 года. Самолет способен нести ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля», а также свободнопадающие бомбы.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля Румыния запретит судам под флагом РФ заходить в свои порты на Черном море или на Дунае. Запрет коснется также яхт и прогулочных катеров, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства после 24 февраля 2022 года. Решение принято в рамках пятого пакета санкций Евросоюза (ЕС), который включает запрет на заход в порты ЕС для российских судов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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