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«Росатом» обвинил США в блокировании участия России в конференции МАГАТЭ

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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США не выдали визы представителям руководства «Росатома» и Ростехнадзора для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке». Об том в пятницу, 21 октября, заявили в «Росатоме».

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«Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства «Росатома» и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В «Росатоме» добавили, что, блокировав участие России в конференции МАГАТЭ, США проявили неуважение к агентству.

«В соответствии с соглашением между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на его территории», — подчеркнули в ведомстве.

Также в «Росатоме» заявили, что без адекватного участия России, которая является общепризнанным мировым лидером в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл.

Уточняется, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачев примет участие в мероприятии в формате видеообращения.

13 октября сообщалось, что российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже. Организаторы сопроводили свой отказ формулировкой о том, что россиян на мероприятии не ждут.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что Румыния аннулировала визы 14 российским участникам конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) в Бухаресте. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этим Румыния грубо нарушила устав и конвенцию МСЭ, соглашение о проведении полномочной конференции.

Также МИД выразил протест в связи с действиями Франции и Международной астронавтической федерации, которые не пригласили РФ принять участие в проходившем 18–22 сентября в Париже 73-м Международном астронавтическом конгрессе (МАК).

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что делегация «Роскосмоса» не примет участие в МАК, так как большинству представителей отказано в визах. Ежегодно на мероприятии собираются ученые и специалисты в области астронавтики. В работе МАК принимают участие главы и старшие руководители космических агентств мира.

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