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Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже

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Фото: Global Look Press/CTK/Krystof Kriz
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Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже. Об этом в четверг, 13 октября, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

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Дипломат добавил, что организаторы сопроводили свой отказ формулировкой о том, что россиян на мероприятии не ждут.

«На этой неделе будет сельскохозяйственная выставка (CIAL Paris) в Париже. Во-первых, российским представителям просто даже не дали возможности зарегистрироваться онлайн для участия в этой выставке, а на наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут», — рассказал посол «РИА Новости».

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что Румыния аннулировала визы 14 российским участникам конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) в Бухаресте. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этим Румыния грубо нарушила устав и конвенцию МСЭ, соглашение о проведении полномочной конференции.

Также МИД выразил протест в связи с действиями Франции и Международной астронавтической федерации, которые не пригласили РФ принять участие в проходившем 18–22 сентября в Париже 73-м Международном астронавтическом конгрессе (МАК).

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что делегация «Роскосмоса» не примет участие в МАК, так как большинству представителей отказано в визах. Ежегодно на мероприятии собираются ученые и специалисты в области астронавтики. В работе МАК принимают участие главы и старшие руководители космических агентств мира.

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