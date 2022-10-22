Названы самые выгодные даты для отпуска в 2023 году

Последние месяцы года — время, когда в компаниях начинают составлять графики отпусков на следующий год. Многие сотрудники в этом выборе ориентируются не только на личные предпочтения, но и на финансовую сторону вопроса, ведь существуют месяцы, когда отдых не слишком благополучно скажется на бюджете. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, рассказала «Известиям», когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году.

Как правило, основой для расчетов «выгодного» периода служит годовой производственный календарь. Если знать все официальные праздники, рабочие и нерабочие дни в году, можно, в среднем, подсчитать, когда выгоднее всего отдыхать работнику, который выполняет свои обязанности 40 часов в неделю и получает оклад. Если упрощенно — чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодно брать отпуск. Так, например, сотрудники стараются не отдыхать в январе и мае, так как, традиционно в эти периоды много выходных дней из-за праздников.

В 2023 году больше всего рабочих дней будет в августе — 23, в марте и октябре — по 22 дня. Исходя из этого, именно в эти периоды потери в доходах из-за отпуска не произойдет или она будет минимальна.

Самыми неблагоприятными с финансовой точки зрения месяцами для отпуска в 2023 году будут январь и февраль. В первый месяц года всего 17 рабочих дней, а во второй — 18.

Работодатель не имеет права снижать зарплату в месяце, где много выходных дней.

«Иными словами, если у вас оклад 60 тыс. рублей, вы получите их по итогу любого месяца, однако из-за количества нерабочих дней стоимость одного рабочего дня увеличивается. Поэтому, если взять отпуск в невыгодный месяц, стоимость отработанного дня будет выше, чем такой же день по среднему заработку, а именно средний заработок учитывается при расчете отпускных. Поэтому разница в доходах будет существенная», — пояснила Санина.

Иногда сотрудники сталкиваются с отказом работодателя отпустить его отдыхать в указанные даты, так как этот период является максимально удобным для работника и совсем неудобным для компании. Однако, законом предусмотрены категории граждан, которым нельзя отказывать в заявленном им отдыхе. К ним относятся женщины, желающие уйти в отпуск перед декретом, а также мужчины, если им нужны свободные дни в период родов жены.

«Если вы учитесь заочно и у вас наступает период сессии, работодатель не вправе отказать вам в отпуске. К таким же категориям граждан относятся внешние совместители, если у него запланирован на эти даты отпуск на основной работе, родитель ребенка с инвалидностью, работники, которые являются усыновителями ребенка до трех месяцев, а также родители трех и более детей, если им нет 18 лет, а младший не достиг 14-летнего возраста. В отдыхе нельзя отказать несовершеннолетним, почетным донорам, а также женам и мужьям военнослужащих, если они хотят уйти в отпуск с супругом», — заключила Санина.

16 октября заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», как можно выгодно уйти в декретный отпуск будущим мамам и какие выплаты им положены. Как отметил специалист, декретный отпуск состоит из двух частей: отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. Сначала женщина уходит в отпуск по беременности и родам. Дату начала больничного определяет врач, а дату начала декрета выбирает сама сотрудница.

В июне было опубликовано исследование FinExpertiza, которое основано на данных Росстата. Исследование показало, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных. При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей.

Различие в уровне зарплат объясняется, в первую очередь, ролью женщины в семейной жизни: перерыв на декретный отпуск, воспитание детей, дополнительная домашняя нагрузка, пояснили в FinExpertiza. Во-вторых, в РФ сохраняется разделение на мужские и женские профессии. Кроме того, среднее рабочее время у женщины составляет 38 часов в неделю, в то время как у мужчин — 40 часов.