Названы способы выгодно уйти в декретный отпуск

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», как можно выгодно уйти в декретный отпуск будущим мамам и какие выплаты им положены.

Как отметил специалист, декретный отпуск состоит из двух частей: отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. Сначала, соответственно, женщина уходит в отпуск по беременности и родам. Его длительность может меняться, например, при многоплодной беременности количество положенных дней отдыха будет больше, как правило, 140 дней: 70 дней до родов и 70 дней после родов. Можно уйти и раньше, если есть неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Дату начала больничного определяет врач, а дату начала декрета выбирает сама сотрудница.

Если у женщины нет проблем со здоровьем и самочувствием, ее отпуск по беременности и родам может начаться позже, чем дата в больничном листе.

«Многие будущие мамы работают почти до самых родов и получают за этот период зарплату. Пособие будет ей начислено в первые дни начала отпуска по беременности и родам. А вот работать во время нахождения в отпуске по беременности и родам нельзя. Женщина не может получать одновременно и пособие, и зарплату. Даже на условиях неполного рабочего дня», — разъяснил Ветерков.

Будущей маме положены несколько выплат. Пособие по беременности и родам, которое выплачивается единоразово за весь период отпуска (140 дней) и исчисляется исходя из 100% среднего заработка за два последних года. Если женщина встала на учет на раннем сроке, ей также будет выплачиваться через Пенсионный фонд РФ ежемесячное пособие (если выполнены условия и ПФР признает женщину нуждающейся). Размер этой выплаты составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

Также женщина вправе получить единовременную выплату по рождению ребенка. Для этого необходимо предоставить работодателю заявление о назначении пособия, оригинал справки из ЗАГСа о рождении ребенка, справка с места работы другого родителя о том, что он не получал такое пособие.

По истечении 70 дней после родов начинается отпуск по уходу за ребенком, который может взять и отец. Он будет длиться до достижения ребенком трехлетнего возраста, а вот пособие будут выплачивать только до 1,5 лет. Чтобы получать эту выплату, нужно предоставить работодателю соответствующее заявление, копию свидетельства о рождении ребенка.

Отпуск по уходу за ребенком можно разделить между родителями по частям. Например, пока ребенок находится на грудном вскармливании, то отпуск может взять мама, а потом ее может сменить отец.

Отпуск по уходу за ребенком длится до достижения малышом трех лет. Однако, если необходимо, мама может выйти из декрета и раньше. Работодатель обязан сохранить за женщиной место работы, должность и зарплату, которая была у нее до декрета.

В июне было опубликовано исследование FinExpertiza, которое основано на данных Росстата. Исследование показало, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных. При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей.

Различие в уровне зарплат объясняется, в первую очередь, ролью женщины в семейной жизни: перерыв на декретный отпуск, воспитание детей, дополнительная домашняя нагрузка, пояснили в FinExpertiza. Во-вторых, в РФ сохраняется разделение на мужские и женские профессии. Кроме того, среднее рабочее время у женщины составляет 38 часов в неделю, в то время как у мужчин — 40 часов.