«Вратари при Йокановиче стали более раскрепощенными»

В текущем сезоне московское «Динамо» отличают крайне нестабильные результаты и качество игры. Если в прошлом сезоне при главном тренере Сандро Шварце оно выделялось на фоне остальных команд РПЛ яркой игрой, то после ухода немца и его замены на серба Славишу Йокановича бело-голубые стали больше тяготеть к обороне. Это далеко не всегда приносит им победы.

Летом динамовцы не проигрывали в чемпионате России, но обидно теряли очки, ведя в счете 2:0. Так было в выездных матчах с воронежским «Факелом» (3:3) и «Пари Нижний Новгород» (2:2). Осенью клуб оказался в серьезном кризисе, проиграв в премьер-лиге три матча подряд и откатившись в середину таблицы. А в Кубке России после первого круга группового этапа бело-голубые и вовсе оказались на грани вылета из турнира.

Тем не менее в последнюю неделю «Динамо» начало подавать признаки жизни. Сначала команда одержала волевую домашнюю победу над «Оренбургом» (3:2) в чемпионате, а затем вышла на первое место в группе Кубка России, обыграв на своем поле «Ростов» (3:1). Ростовчан в этом сезоне еще никто не побеждал с таким явным преимуществом (счет по ударам по воротам после первого тайма был 12:1 в пользу хозяев).

В интервью «Известиям» вратарь динамовцев Игорь Лещук рассказал, как его команда вышла из кризиса, чем отличаются требования Йокановича и Шварца, а также поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби с «Локомотивом».

— В этом сезоне никто так убедительно не обыгрывал «Ростов», как это сделало «Динамо». За счет чего это удалось?

— Мы показали достаточно хорошую игру. Собрались и выполнили практически все требования тренера, чего до этого не случалось. И в обороне сыграли достаточно качественно, и в атаке создали моменты и реализовали их. Это приятно. Что хотел бы отметить: при счете 1:0 мы не сели в свою штрафную, не начали обороняться. И это принесло плоды. Мы должны за это схватиться. Должны проявлять характер и при счете 1:0 играть дальше в свой футбол, не бояться, что нам забьют, и не садиться в глухую оборону.

— Можно сказать, что до этого тактика садиться в глухую оборону после забитого гола мешала, из-за чего упускали победы, ведя 2:0, как это было с «Факелом» и «Пари Нижний Новгород»?

— Нам это мешало. Мешало и в прошлом сезоне, и в этом. Надеюсь, что сейчас мы схватимся за то, что показали в матче с «Ростовом», и закрепим это. И таких моментов [когда упускается победа] больше не будет. Нам по силам играть в свой футбол при любом счете и с любым соперником. Пусть это будет «Зенит» — играть всё равно нужно в свой футбол. С небольшими исключениями, чтобы подстроиться под соперника. Но все равно уровень футболистов у нас достаточно хороший, чтобы не садиться в оборону.

— После неудачной серии внутри «Динамо» были какие-то жесткие разговоры на эту тему?

— Да, на этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошел. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться…

— Это было в присутствии тренерского штаба?

— Да, с тренерским штабом. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам. В свою очередь, мы должны делать всё, чтобы тренера не подводить. Потому что хорошо, когда тренер слышит игроков и пытается нас понять.

— Вы инициировали этот разговор?

— Я вообще не участвовал в нем. Сидел, молчал.

— А кто тогда?

— Оставим это в нашей раздевалке. Просто был разговор. Несколько человек были инициаторами.

— Не обидно, что перестановки в руководстве и тренерском штабе «Локомотива» состоялись совсем недавно и к дерби с «Динамо» подойдет уже не та команда, которую еще в первой половине октября легко громили «Урал» (4:2) и «Сочи» (4:0)?

— У нас качество игроков достаточно хорошее. Так что независимо от того, что происходит в «Локомотиве», мы должны выходить и играть в свой футбол, добиваться положительного результата.

— Изменились ли ваши функции по взаимодействию с полевыми игроками после ухода Сандро Шварца?

— Сейчас мы больше ориентированы на розыгрыш, вратари при Славише стали более раскрепощенными. На тренировках чаще играем с полевыми игроками в квадрат. Йоканович просит разыгрывать мяч, но при этом играть надежно — если не видим продолжения розыгрыша, тогда можно выбить вперед, но, конечно, с адресатом. При Сандро было так, что, хоть он и просил розыгрыш, мы практически всегда выбивали далеко мяч и не разыгрывали.

— Вы общались с тренерскими штабом по поводу игрового времени? Сейчас в чемпионате играет только Антон Шунин, в Кубке — только вы. При Йокановиче могут начать по-другому распределять вратарское время?

— Нет, мы на этот счет не общались. Я рад каждой своей игре. Когда играю, настраиваюсь всегда по максимуму. Но и Антон в целом не дает поводов для смены его в чемпионате. Решает всегда тренерский штаб. Им виднее.