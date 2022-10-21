Выставка работ Марка Шагала откроется в Москве 26 октября

Выставочные залы Москвы проведут цикл проектов «Великое искусство рядом». Первая экспозиция будет посвящена художнику Марку Шагалу. Она откроется 26 октября, сообщает пресс-служба проекта в пятницу, 21 октября.

«Выставочные залы Москвы запускают цикл проектов под общим названием «Великое искусство рядом», где будут представлены шедевры мирового искусства, собранные из частных коллекций. <…> Первой выставкой в рамках ежегодного цикла станет проект «Великое искусство рядом. Шагал», который откроется в галерее «Беляево» и будет приурочен к 135-летию со дня рождения художника», — говорится в сообщении.

На выставке будут представлены подлинные произведения тиражной графики Марка Шагала, работы художников Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоана Миро, Сальвадора Дали, а также некоторых современных художников, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне выставка русского авангарда «Мир как беспредметность» открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. На экспозиции представлено 98 работ, в том числе картины и графика, передает RT.

Среди экспонатов представлена и отреставрированная картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932–1934 годы) из собрания Третьяковской галереи.

Анна Лепорская — ученица и последовательниц Казимира Малевича. На выставке ее произведения представлены наряду с работами других представителей русского авангарда и художников круга Малевича.