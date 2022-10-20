Поврежденную вандалом картину Лепорской впервые показали после реставрации

Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие» открылась Еврейском музее и центре толерантности. Среди экспонатов на ней — отреставрированная картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932–1934 годы) из собрания Третьяковской галереи, узнали «Известия».

Ранее она экспонировалась в Ельцин Центре и была там повреждена охранником, пририсовавшем шариковой ручкой глазки к безликим фигурам.

После инцидента в Ельцин Центре картина была отправлена на реставрацию и не демонстрировалась публике. Теперь она впервые публично выставлена после удаления следов вмешательства вандала.

Анна Лепорская — ученица и последовательниц Казимира Малевича. На выставке ее произведения представлены наряду с работами других представителей русского авангарда и художников круга Малевича.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 20 октября, в 10:00:

Глаз на глаз: пострадавшая от вандалов картина Лепорской вернулась к публике