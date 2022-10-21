Командующий Севфлотом указал на рост негативных тенденций в Арктике

Реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, но в военно-политическом плане появляются негативные тенденции. Об этом 21 октября заявил командующий Северным флотом России адмирал Александр Моисеев в ходе выступления на 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

«Несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз, <...> военно-политическая обстановка в регионе <...> характеризуется нарастанием негативных тенденций», — приводит «Газета.Ru» слова Моисеева.

Он добавил, что силы Северного флота находятся в высокой степени боевой готовности.

Несколько дней назад американский сенатор Ангус Кинг допустил, что между США и Россией может возникнуть конфликт из-за Арктики.

Он отметил, что глобальные изменения климата заново открывают миру Северный Ледовитый океан и в скором времени начнется активное освоение этого региона.

В конце августа генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, он оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Россия возвращается в Арктику как в экономической сфере, так и в сфере обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.