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Сенатор США предупредил о возможном противостоянии с Россией в Арктике

Американский сенатор Кинг заявил, что Арктика может стать центром конфликта с Россией
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Между США и Россией может возникнуть конфликт из-за Арктики. Об этом заявил американский сенатор Ангус Кинг.

В интервью CNN он отметил, что глобальные изменения климата заново открывают миру Северный ледовитый океан, и в скором времени начнется его активное освоение.

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«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — сказал Кинг.

При этом он отметил, что значительная часть арктического побережья принадлежит России, и сейчас Москва активно милитаризирует регион. Кинг заявил, что может сказаться на национальной безопасности США.

Сенатор также высказал опасения, что Россия может использовать Арктику для демонстрации своей ядерной силы, но пока у разведки США нет доказательств таких планов.

Ранее, 7 октября, США представили новую стратегию по развитию присутствия в Арктике на ближайшие десять лет с уклоном на геополитику и изменение климата. В Белом доме заявили, что планируют в этом контексте сотрудничать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО.

2 октября посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что действия НАТО повышают степень конфликтности в Арктическом регионе и могут спровоцировать инциденты военного характера.

По словам Корчунова, значительный рост активности НАТО в Арктике не может не беспокоить Россию. Также растет активность в Арктике и внерегиональных стран, к примеру, Великобритании.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как в экономической сфере, так и в сфере обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. По его словам, будущее РФ во многом связано с Арктикой и одной из главных задач является очистка региона от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за минувшие годы.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».

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