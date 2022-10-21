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Лукашенко рассказал о формировании структуры власти по новой Конституции

Лукашенко о структуре власти в Белоруссии по новой Конституции: всё будет демократичнее
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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября заявил, что после формирования структуры госустройства по новой Конституции и наделения Всебелорусского народного собрания (ВНС) широкими полномочиями не произойдет децентрализации.

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«Как был президент главой государства, так и останется», — сказал Лукашенко журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

Он подчеркнул, что все реформы будут проводиться строго по Конституции.

«Всё будет демократичнее, чем когда-нибудь», — приводит БелТА слова президента Белоруссии.

В конце февраля большинство белорусов поддержали изменения в Конституции. За реформы проголосовало более 65% граждан страны.

В частности, в основном законе страны теперь закреплена невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков. При этом по истечении срока полномочий президент может стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Вместе с тем документ регламентирует возможность смещения с должности главы государства решением Всебелорусского народного собрания.

20 октября Лукашенко заявил, что проект закона о ВНС необходимо принять не позднее марта 2023 года. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что избирательная кампания 2024 года, которая должна пройти по новым правилам, будет самой масштабной за последние годы и совсем непростой из-за внешнего давления со стороны Запада.

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