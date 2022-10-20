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Лукашенко заявил о сроках принятия закона о Всебелорусском народном собрании

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Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Проект закона о Всебелорусском народном собрании (ВНС) необходимо принять не позднее марта 2023 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что времени на раскачу практически нет.

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Как сообщает БелТа, белорусский лидер на совещании в правительстве заявил, что первым делом нужно определить порядок формирования и деятельности ВНС, а также скорректировать избирательное законодательство. Он отметил, что соответствующие законопроекты уже подготовлены, и важно, чтобы законопроект о ВНС был принят не позднее марта 2023 года.

По словам Лукашенко, ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и общества.

«Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться и государственные органы», — подчеркнул он.

При этом президент Белоруссии отметил, что избирательная кампания 2024 года, которая должна пройти по новым правилам, будет самой масштабной за последние годы и совсем непростой из-за внешнего давления со стороны Запада. В течение короткого времени предстоит избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов ВНС.

28 февраля сообщалось, что изменения в конституции Белоруссии приняты по итогам голосования, в рамках которого большинство белорусов поддержали законодательную инициативу.

Проект новой конституции был опубликован 27 декабря. Документ, в частности, закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.

2 декабря Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции в Белоруссии возможны досрочные выборы президента, однако в возможности их проведения летом 2022 года политик усомнился. Говоря о своем участии в президентской кампании, он заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый срок, добавив, что этот вопрос будет напрямую зависеть от ситуации в республике. В то же время Лукашенко подтвердил, что уходить из большой политики точно не собирается.

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