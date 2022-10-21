Аналитик спрогнозировал стоимость газа в Европе в 2023 году

Купируя риски замерзнуть этой зимой, европейские страны в агрессивной манере выкупали весь доступный сжиженный природный газ (СПГ) по любым возможным ценам, что создало стимулы для продавцов перенаправить свои танкеры из Азии в сторону Европы для покрытия спроса, образовавшегося вследствие прекращения поставок газа из РФ, рассказал «Известиям» руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, такой исторически нехарактерный для стран Евросоюза (ЕС) спрос на СПГ позволил заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) за семь месяцев более чем на 90%, до 100 млрд куб. м. Мейнхард отметил, что, несмотря на заполненность хранилищ, государства Европы продолжают активно закачивать СПГ в рамках поддержания энергетической безопасности, так как сезон холодов наступает, а планы по сокращению потребления пока не приносят должного эффекта.

«С учетом того, что ЕС ежегодно потребляет около 390–420 млрд куб. м газа, при этом основной расход приходится на промежуток с середины октября по конец марта в размере 250–270 млрд куб. м, заполняемость ПХГ начнет снижаться. Ожидается, что это подтолкнет общемировые и европейские цены на газ вверх уже в следующем году», — рассказал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что, учитывая хроническое превышение спроса над предложением и функционирование всей глобальной газовой отрасли на пределах возможного, в следующем году не стоит ожидать цен 2021 года, когда стоимость 1 тыс. куб. м составляла $400–500, — более-менее комфортного уровня для европейских стран.

После проблемного 2022 года ЕС столкнется с не менее трудным 2023 годом, добавил он.

«Полное отсутствие поставок 140 млрд куб. м трубного газа из России вынудит ЕС перейти к еще более агрессивным покупкам ПХГ, что окажет еще больший эффект на рост газовых котировок. Складывается ощущение, что долгосрочная стоимость 1 тыс. куб. м газа в диапазоне $1800–2500 будет являться новой реальностью для Европы, но ровно до тех пор, пока не будет решена проблема с предложением на рынке», — предположил Мейнхард.

Решением проблемы, по его мнению, может стать отменена санкций против газовой отрасли России — основного поставщика дешевого энергоносителя — «либо открытие новых выгодных маршрутов поставок из дружественных стран, что даже среднесрочно маловероятно».

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович напомнил, что сейчас Европа пользуется российским газом, который она закачала в свои хранилища.

При этом страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоносителей нанес удар по экономике стран, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.