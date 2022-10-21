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Аналитик спрогнозировал стоимость газа в Европе в 2023 году

Аналитик Мейнхард: преодолев проблемный 2022 год, ЕС придется столкнуться с не менее трудным 2023 годом
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Фото: Global Look Press/Javier Carrion
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Купируя риски замерзнуть этой зимой, европейские страны в агрессивной манере выкупали весь доступный сжиженный природный газ (СПГ) по любым возможным ценам, что создало стимулы для продавцов перенаправить свои танкеры из Азии в сторону Европы для покрытия спроса, образовавшегося вследствие прекращения поставок газа из РФ, рассказал «Известиям» руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

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По его словам, такой исторически нехарактерный для стран Евросоюза (ЕС) спрос на СПГ позволил заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) за семь месяцев более чем на 90%, до 100 млрд куб. м. Мейнхард отметил, что, несмотря на заполненность хранилищ, государства Европы продолжают активно закачивать СПГ в рамках поддержания энергетической безопасности, так как сезон холодов наступает, а планы по сокращению потребления пока не приносят должного эффекта.

«С учетом того, что ЕС ежегодно потребляет около 390–420 млрд куб. м газа, при этом основной расход приходится на промежуток с середины октября по конец марта в размере 250–270 млрд куб. м, заполняемость ПХГ начнет снижаться. Ожидается, что это подтолкнет общемировые и европейские цены на газ вверх уже в следующем году», — рассказал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что, учитывая хроническое превышение спроса над предложением и функционирование всей глобальной газовой отрасли на пределах возможного, в следующем году не стоит ожидать цен 2021 года, когда стоимость 1 тыс. куб. м составляла $400–500, — более-менее комфортного уровня для европейских стран.

После проблемного 2022 года ЕС столкнется с не менее трудным 2023 годом, добавил он.

«Полное отсутствие поставок 140 млрд куб. м трубного газа из России вынудит ЕС перейти к еще более агрессивным покупкам ПХГ, что окажет еще больший эффект на рост газовых котировок. Складывается ощущение, что долгосрочная стоимость 1 тыс. куб. м газа в диапазоне $1800–2500 будет являться новой реальностью для Европы, но ровно до тех пор, пока не будет решена проблема с предложением на рынке», — предположил Мейнхард.

Решением проблемы, по его мнению, может стать отменена санкций против газовой отрасли России — основного поставщика дешевого энергоносителя — «либо открытие новых выгодных маршрутов поставок из дружественных стран, что даже среднесрочно маловероятно».

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович напомнил, что сейчас Европа пользуется российским газом, который она закачала в свои хранилища.

При этом страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоносителей нанес удар по экономике стран, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.

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