Кинокритик назвал историю с Кевином Спейси симптомом болезни XXI века

Кинообозреватель «Известий» Сергей Сычев в пятницу, 21 октября, отреагировал на оправдание актера Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении своего коллеги Энтони Рэппа.

Как подчеркнул эксперт, вся история со Спейси говорит о том, что каждый человек в современном публичном пространстве очень уязвим и «чем демократичнее общество, тем выше опасность».

«Адвокаты голливудских звезд лучшие в мире, они всё знают про любые лазейки в законодательствах разных стран, у них огромные ресурсы, чтобы «договориться» с жертвами, и на примере адвокатов [американского продюсера Харви] Вайнштейна мы видели, как много могут сделать многомиллионные чеки», — подчеркнул Сычев.

По словам обозревателя, свобода слова и новая этика, возросшая на ее почве, дают возможности для жертвы быть услышанной, но также возможности сделать жертвой любого небожителя.

«Для этого достаточно иногда просто намека, СМИ растиражируют его, превратив в обвинение, соцсети подхватят, в погоне за цитируемостью профессионалы будут снова и снова возвращаться к теме, создавая эффект снежного шара и превращая его в лавину. Кажется, ты ведь суперзвезда, все тебя любят, о чем же волноваться? Оказывается, нет, и можно уничтожить долгосрочные планы этой звезды, «отменить» ее, унизить — и ничего за это не будет», — высказал мнение кинокритик.

При этом ни одно СМИ не будет извиняться за хайп на истории со Спейси, заметил Сычев. Он добавил, что «охота на ведьм» — это одно из самых страшных явлений нашей цивилизации, а то, что в XXI веке она являет себя в таких глобальных масштабах, — это «симптом болезни, которую еще только предстоит начать лечить».

«Но будем надеяться, что хотя бы Спейси ею переболел и приобрел временный иммунитет, а пока ему нужно будет разобраться с побочками в виде ролей, которые ему так и не дали сыграть», — заключил Сычев.

Ранее в этот день суд присяжных оправдал актера Спейси по делу о домогательствах. Присяжные постановили, что действия Спейси в 1986 году не имели сексуального характера в отношении 14-летнего Рэппа. В этом случае произошедшее не попадает под действие закона о растлении малолетних.

Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах в общей сложности минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса.

На фоне скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.