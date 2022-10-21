Собчак ответила оскорбившему ее Моргенштерну

Телеведущая Ксения Собчак ответила рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен в реестр физлиц-иноагентов), который назвал ее «мразью». Свое обращение она опубликовала 21 октября в Telegram-канале.

«Мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду. Готова повторить с тобой еще раз и без команды, и без страшных людей, которые что-то мне шепчут, и без вообще съемочного процесса. Запишем на айфончик, хочешь? Не думаю, что результат будет другой. Плохому танцору, как говорится, всегда что-то мешает. Я верю в тебя, ты хороший танцор, так что всегда тебя жду в своей мохнатой лапке. Приходи, как будешь готов», — сказала она.

До этого, 19 октября, Моргенштерн пожаловался на то, что ему пришлось уехать из России из-за интервью Собчак. Он рассказал, что задавать провокационные вопросы и выводить на неоднозначные ответы ей помогает специальная команда с квалифицированным психологом. Рэпер заявил, что после его высказывания о Дне Победы у него начались проблемы с правоохранительными органами.

Тогда, 25 октября 2021 года, в разговоре с Собчак Моргенштерн сказал, что «вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад». Наверное, гордиться просто нечем, заявил тогда рэпер.

На следующий день Моргенштерн уточнил, что его фразу о Дне Победы вырвали из контекста. Он подчеркнул, что СМИ, как всегда, переворачивают его слова «в своих грязных целях». По словам Моргенштерна, он уважает и гордится ветеранами. Рэпер также принес свои извинения.

После этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях рэпера Моргенштерна о Дне Победы. В ноябре СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие посчитало, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал в Дубай.